Elisabetta Gregoraci: "Flavio Briatore mi ha chiesto di risposarlo durante il lockdown"

"Flavio Briatore mi ha chiesto di risposarlo durante il lockdown". La rivelazione arriva direttamente da Elisabetta Gregoraci, che conversando con Giulia Salemi si è lasciata andare a una confessione che non è passata inosservata al conduttore Alfonso Signorini.



Durante la diciannovesima puntata, in onda lunedì 16 novembre, la showgirl è dunque tornata sull'argomento: "Abbiamo passato tanto tempo insieme ed è stato come tornare ai vecchi tempi - ha rivelato nel corso del reality - Un giorno mi ha guardata e mi ha detto che mi ama ancora e che dovremmo risposarci".



Parole importanti alle quali Elisabetta Gregoraci non ha ancora risposto: "Lui per me è una persona troppo importante, sono molto legata a lui e ancora oggi è come se non ci fossimo mai separati, trascorriamo ancora tanto tempo insieme e se continuiamo così non riusciremo mai ad andare oltre". Però sul futuro frena: "Non siamo riusciti a risolvere delle cose che hanno portato alla rottura e ho paura di fare peggio".