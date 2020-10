Antonella Elia si scaglia contro Stefania Orlando: "Dimmi che sono una str***a"

Lite in diretta al "GF Vip" tra Antonella Elia e Stefania Orlando. L'opinionista del programma si è scagliata contro la concorrente di questa edizione rispolverando vecchie ruggini tra le due: "Dimmi che sono una str***a - è stato l'attacco di Antonella Elia - so benissimo che parlavi male di me con un'alta famosa donna dello spettacolo di cui non posso fare il nome".

Orlando ha provato a difendersi: "Non è assolutamente così - ha spiegato - anzi, io ho parlato molto bene di te l'anno scorso quando hai fatto "Temptation Island". L'unica cosa negativa che ho detto è che sei stata una provocatrice nella scorsa edizione del "Grande Fratello"".