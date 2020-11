Andrea Zelletta come Paolo Brosio, in nomination per aver rivelato agli inquilini notizie dall'esterno

Andrea Zelletta come Paolo Brosio. Lui è il vip per cui il "Grande Fratello" ha deciso di interrompere il televoto: l'ex tronista di "Uomini e Donne", infatti, ha riportato agli altri concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini alcune notizie dal mondo esterno nei due giorni in cui è stato costretto ad abbandonare in via momentanea il programma per motivi personali.



Zelletta, parlando con gli altri inquilini, ha rivelato i nomi dei possibili nuovi ingressi nella Casa più spiata d'Italia ma ha anche riportato anche alcune notizie relative alla Juventus e a Cristiano Ronaldo. Motivo per cui la produzione ha deciso di punirlo alla stessa maniera di Paolo Brosio che, settimana scorsa, aveva svelato ai concorrenti un possibile prolungamento del programma. Zelletta, quindi, è finito al televoto che durerà fino alla prossima puntata di lunedì.