Al "GF Vip" il bacio tra Adua Del Vesco e Dayane Mello: "Tra noi un colpo di fulmine"

Si fa sempre più intimo il rapporto tra Dayane Mello e Adua Del Vesco, alias Rosalinda Cannavò. Le due concorrenti del "Grande Fratello Vip" hanno stretto un intenso rapporto, tanto da spingersi a effusioni che hanno fatto chiacchierare al di fuori della Casa.

Dopo i baci che le due si sono scambiate ad Halloween, Alfonso Signorini ha voluto indigare su questa amicizia speciale. Le due protagoniste, però, hanno smentito qualsiasi diceria, precisando che il loro è solo un colpo di fulmine. "L'amicizia è un po' come l'amore: il sentimento che ci unisce è fortissimo - dice Rosalinda -, Dayane è forse l'amica più importante che ho avuto nella mia vita, è strano ad averla trovata qua dentro. Tra me e lei è stato come un colpo di fulmine, come nell'amore, sono sicura che durerà anche fuori questa bellissima amicizia". "Adua è il mio sole qua dentro, è tutto per me, la amo tantissima: guai a chi me la tocca", le fa eco la modella brasiliana.