Al "Grande Fratello Vip" Wilma Goich svela: "Daniele mi ha fatto rinascere"

I due hanno legato moltissimo e stanno ore a parlare, cosa che non è sfuggita agli altri inquilini. In particolare a Patrizia Rossetti, che ha paura che l'amica di 77 anni possa essersi presa una sbandata per il ragazzo. "Daniele mi ha fatto rinascere, ma non posso soffrire per una cosa che non c'è", chiarisce Wilma.

L'invidia di Patrizia Rossetti - In puntata a Wilma non ha fatto piacere passare per una donna gelosa, tanto più che la natura del rapporto con Daniele non ha nulla a che vedere con una relazione sentimentale di quel tipo. Dopo aver parlato con Antonino, si ritrova in cortiletto con Sarah, Oriana e Onestini e si sfoga parlando della sofferenza che sta vivendo. All'ora di pranzo ha discusso anche con l'amica Patrizia Rossetti. Non le è infatti piaciuto come l’amica ha affrontato le confidenze su Daniele: l'ha martellata di domande, insinuando che fosse gelosa e che si illudesse. Un atteggiamento che le ha fatto percepire un po' d'invidia da parte sua.

Wilma Goich: "Daniele mi ha liberata" - Oriana le suggerisce che forse è così insistente perché vuole proteggerla dalla sofferenza. "Avrebbe potuto farmi delle domande e stare a sentire cosa avevo da dire. Purtroppo lei non ascolta, è fatta così Patrizia. Io non posso soffrire per una cosa che non c’è" risponde la cantante, lucida e perfettamente consapevole della situazione che sta vivendo. È una donna intelligente, lo sa che non potrà mai nascere nulla tra lei e Daniele. Non sta cercando un amante di trent’anni, ma la sua presenza nella Casa le sta facendo bene. Aveva bisogno di un amico così, di una persona con cui piangere.



La rinascita di Wilma - La donna è entrata distrutta dal dolore per la perdita della figlia Susanna, ma a poco a poco sta ritrovando la felicità anche grazie al supporto di Daniele. Ha trovato il lui un punto di riferimento e fuori non ha nessuno paragonabile a lui. Il nipote, che ovviamente ama moltissimo, non può infatti darle il conforto che cerca perché soffrono entrambi e finiscono inevitabilmente per piangere quando ricordano il passato. Il feeling che ha con Daniele, invece, la rasserena. Possono anche non parlarsi per un giorno intero, ma ciò non cambia la natura del loro rapporto: lei sa che nel momento del bisogno lui sarà lì a sostenerla. Tra loro c'è più di un'amicizia, ma non diventerà mai un amore.

Daniele Dal Moro: "Non fare passi indietro" - In serata arriva anche il confronto con Daniele Dal Moro, che cerca di rincuorarla. Il ragazzo è molto dispiaciuto di vederla triste, ma spera che quello che è successo non arresti il suo percorso di rinascita: "Non fare passi indietro, ricordati sempre il motivo per cui sei venuta qua. Ho visto che da quando sei entrata la tua energia è cresciuta. A oggi sei una persona che forse non ti aspettavi nemmeno tu di ritrovare". L'amica Wilma lo rassicura: "Di certo non torno indietro, dove potrei tornare? Ho superato degli ostacoli e non ho nessuna intenzione di tornare indietro".

Daniele, inoltre, non ha nessuna intenzione di cambiare il suo atteggiamento verso Wilma solo perché alcuni ci hanno visto della malizia. "Questi discorsi mi interessano fino a un certo punto. Di noi non possono dire niente, ci siamo sempre comportati come ottimi amici", afferma convinto. "Hai ragione, ma purtroppo alcune persone sono invidiose. La nostra amicizia fa invidia", ribatte la Goich. Che si stia riferendo a Patrizia Rossetti?.