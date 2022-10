Scontro tra Sara Manfuso e Alfonso Signorini, lei: "Non mi sono sentita tutelata" | Lui: "Potevi trovare una scusa migliore"

"

Non mi sono sentita tutelata e nessuno si è accorto del mio imbarazzo

Sara Manfuso

Grande Fratello Vip

Giovanni Ciacci

Alfonso Signorini

Giovanni mi ha palpata e poi ha detto simuliamo una violenza sessuale

". Con queste parolegiustifica l'uscita improvvisa dalla Casa del "". L'opinionista rivolge delle chiare accuse a, alla produzione e anche al conduttoreper un episodio avvenuto proprio nella Casa. ". Io ho riso, ma perché ero in imbarazzo e provavo vergogna e non se n'è accorto nessuno - continua Manfuso - nessuno mi ha chiamata in confessionale e nessuno ha capito che dietro quella risata c'era il dolore, la vergogna e l'umiliazione".

Giovanni Ciacci ha respinto subito le accuse

Con la stessa franchezza con cui mi hai guardato negli occhi ti dico che se uno mi tocca e non mi va io non sorrido e gli tiro uno schiaffone

avresti potuto trovare una ragione più plausbile per lasciare la casa del Grande Fratello

e ha smentito la versione dei fatti di Sara, ma anche Alfonso Signorini non ha apprezzato l'uscita in diretta dell'opinionista. "- ha replicato Alfonso Signorini che poi ha aggiunto prima di invitare Sara a lasciare lo studio - ti dico che".