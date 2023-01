La lite tra Sara Manfuso e Alfonso Signorini, lei: "Nessuno mi ha capita" | Lui: "Potevi trovare una scusa migliore"

All'uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, Sara Manfuso si era scagliata contro l'atteggiamento di Giovanni Ciacci e nello studio del reality era arrivata allo scontro con Alfonso Signorini. Ricordate come si era sviluppata la vicenda?

"Non mi sono sentita tutelata e nessuno si è accorto del mio imbarazzo", aveva esordito l'opinionista spiegando i motivi che l'avevano spinta ad abbandonare il gioco. "Giovanni mi ha palpata e poi ha detto simuliamo una violenza sessuale. Io ho riso, ma perché ero in imbarazzo e provavo vergogna e non se ne è accorto nessuno". E ancora: "Nessuno mi ha chiamata in confessionale e nessuno ha capito che dietro quella risata c'era il dolore, la vergogna e l'umiliazione".

La risposta di Giovanni Ciacci non si era fatta attendere e dopo la smentita anche Alfonso Signorini aveva espresso grande delusione per quanto dichiarato dalla Manfuso. "Con la stessa franchezza con cui mi hai guardato negli occhi ti dico che se uno mi tocca e non mi va io non sorrido e gli tiro uno schiaffon. Ti dico che avresti potuto trovare una ragione più plausibile per lasciare la casa del Grande Fratello".