Riccardo Fogli e Milena Miconi sono i nuovi concorrenti del "GF Vip"

Riccardo Fogli e Milena Miconi si aggiungono al gruppo dei concorrenti del "GF Vip" e fanno il loro ingresso nella Casa nella puntata del 12 dicembre. A entrare per prima è Milena Miconi, ma poco dopo la raggiunge Riccardo Fogli che già nella prima parte della puntata si era esibito in un medley delle sue canzoni più famose per i "vipponi" senza però rivelargli che sarebbe entrato presto nella Casa.

Milena Miconi inizia la sua carriera come attrice di fotoromanzi e come fotomodella. È molto attiva a teatro, ma anche in televisione dove prende parte a fiction come Carabinieri e a diversi programmi televisivi. Nel 2000 e nel 2001 è la "primadonna" del Bagaglino, prima con "BuFFFoni", varietà con Pippo Franco, Leo Gullotta e Oreste Lionello, e poi con "Saloon".

Riccardo Fogli, storico membro dei Pooh, non è la prima volta che partecipa a un reality. Risale al 2019 la sua partecipazione a "L'Isola dei Famosi".