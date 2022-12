Daniele Dal Moro incontra la sorella e si commuove

È un rapporto speciale quello che lega Daniele Dal Moro e sua sorella Michela. Nella puntata del 12 dicembre il concorrente ha l'occasione di rivederla e non riesce a trattenere le lacrime. "Entrambi sappiamo quello che siamo l'uno per l'altro. Se c'è una persona che mi manca è sicuramente mia sorella", dichiara Daniele che poi parla del legame molto forte con la sorella. "Abbiamo tanti anni di differenza. Quindi quando ero più giovane, lei era troppo piccola per essermi vicino. Però poi quando è cresciuta, nei momenti brutti, mia sorella c'è sempre stata facendo tutto quello che poteva fare. Passava le notti con me anche se doveva andare a scuola o studiare", racconta Daniele.



Ma c'è un episodio che Daniele vuole condividere con il pubblico di Canale 5. "Mi ricorderò sempre una sera quando mi sono addormentato per sfinimento sulle sue gambe, e quando mi sono svegliato, senza che se ne accorgesse, ho alzato lo sguardo e ho visto mia sorella piangere. È stata l'unica volta che l'ho vista piangere in tutta la mia vita. E questa è l'immagine che mi ricorderò per sempre", dichiara l'imprenditore.



"Sappiamo che sono stati anni difficili, però devi anche essere fiero del percorso che hai fatto", afferma poi Michela che conclude: "Non lasciarti condizionare dall'opinione degli altri e dal giudizio degli altri. Stai tirando fuori la vera persona che sei".