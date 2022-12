"GF Vip", Antonella Fiordelisi è la preferita: quattro in nomination

Dopo lo scherzo dell'eliminazione, Antonella Fiordelisi ha scoperto di essere la preferita del pubblico a Casa. Mentre sono quattro i "vipponi" in nomination al "GF Vip". Insieme ad Antonella, però, sono immuni anche Antonino Spinalbese scelto da Orietta Berti e Patrizia Rossetti scelta dagli altri due opinionisti Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. I preferiti scelti dai concorrenti sono, invece, Edoardo Tavassi, Luca Onestini e Daniele Dal Moro. Infine sono in nomination e rischiano l'eliminazione Oriana Marzoli, Nikita Pelizon, Sarah Altobello e Wilma Goich.

Nella 25esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli sono i due nuovi opinionisti e per due puntate sostituiranno Sonia Bruganelli. Luca Salatino decide di lasciare il reality perché provato dalla mancanza della fidanzata Soraya. Al centro dell'appuntamento su Canale 5 anche il duro scontro tra Luca Onestini e Nikita Pelizon e, infine, le sorprese per Sofia Giaele De Donà e per Patrizia Rossetti.