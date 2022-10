"GF Vip", Pamela Prati in lacrime per Marco Bellavia: "È un'anima bella"

Pamela Prati

"Grande Fratello Vip"

non nasconde la sofferenza per l'uscita dalla Casa di Marco Bellavia e durante la quinta puntata delconfida ad Alfonso Signorini la delusione e i rimpianti per non aver saputo aiutare a dovere l'ex conduttore di "Bum bum bam".

"Sto male e provo tanto dolore - racconta prima di lasciarsi andare alle lacrime - Se lui vorrà, quando uscirò da qui lo vorrei frequentare. Vorrei parlargli e chiedergli personalmente scusa".

Nella Mistery la showgirl viene richiamata sulla

complicità

condizionare

nata proprio con Marco nei primi giorni di convivenza e sulla successiva frenata: "Mi sono fatta, perché hanno visto che c'era una cosa bella tra di noi e hanno voluto mettersi in mezzo".

E infine aggiunge: "

Ci credevo in questa storia

, ho pensato anche che mi prendesse in giro e tu sai quante ne ho passate. Non avevo più gli strumenti per fare qualcosa. Per me Marco è un'anima bella, un'anima fragile".