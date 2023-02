Oriana Marzoli attacca Martina Nasoni: "Finta santarellina che mette zizzania"

L'arrivo di Martina Nasoni nella Casa del "Grande Fratello Vip" ha scombinato definitivamente il già precario equilibrio nel rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La modella venezuelana si sente continuamente messa in discussione, mentre l'ex volto di "Uomini e Donne" continua a sottolineare come la relazione avuta in passato con Martina sia stata molto più intensa di quella che ha avuto con lei.

Se Oriana sembra intenzionata a chiudere definitivamente la storia, Daniele specifica di aver ridotto i contatti con Nasoni: "Martina l'ho sentita anche prima di entrare qui nella Casa - ha detto -. Abbiamo comunque un bel rapporto. Questa settimana, ci ho parlato poco per non infastidire Oriana". Nel frattempo Martina sostiene che da quando è entrata lei la luce negli occhi di Daniele sia cambiata. Le due hanno poi avuto modo di avere un lungo confronto nel salone nel corso della puntata andata in onda giovedì 9 febbraio: "Non credo che possa essere la ragazza che fa per lui - ha spiegato, prima di attaccare la rivale -. questa ragazzina è una finta santarellina che mette zizzania".

L'ex vincitrice del "Grande Fratello", dal canto suo cerca di placare la polemica sostenendo che Dal Moro sia in grado di stare da solo e che per iniziare una nuova relazione con una donna debba esserne convinto al 100%. Riflessioni che le permettono di ricevere i complimenti di Alfonso Signorini: "Complimenti, quelle che stai facendo sono delle considerazioni da persona matura".