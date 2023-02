Oriana Marzoli delusa da Daniele Dal Moro: "È finito quello che non è mai iniziato"

L'arrivo nella Casa del "GF Vip" di Martina Nasoni, ha creato scompiglio nella già turbolenta relazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Dopo la puntata, i due hanno avuto un acceso battibecco. L'influencer e modella venezuelana è rimasta scottata dalle parole che l'ex volto di "Uomini e Donne" ha rivolto alla nuova arrivata: "Ti sei comportata come se avessi detto qualcosa che sminuisce il nostro rapporto", ha replicato Dal Moro.

“Stai tranquillo, non mi parli più finché non finisce il reality” dichiara la venezuelana, offesa e determinata a chiudere una conoscenza che non sembra destinata ad avere un futuro. Risentimenti passati e vecchie ruggini, come sempre, non tardano a riemergere e Daniele ancora una volta accusa Oriana di essersi sempre comportata con troppa leggerezza nei confronti degli altri uomini della Casa.



Oriana dal canto suo ammette in lacrime di non riuscire a sopportare più la situazione che si è creata con Daniele annunciando di voler metter fine alla loro relazione: "Visto che è impossibile, non vorrai mai e non succederà mai, ti prego basta, finisce qua, stai con chi ti pare - conclude la ragazza -. Non ti voglio vedere, non ti voglio sentire. Non piango per te". "Ho sbagliato, ti ho conosciuto dopo, mi sei piaciuto molto. Dopo questo non c’è possibilità, allora basta - prosegue Oriana -. Da parte mia è finito quello che non è mai iniziato, la miglior scelta è questa visto che non mi credi".

Tornando a discutere dei loro trascorsi, Oriana ammette che inizialmente si è interessata ad altri VIP perché ancora non provava dei sentimenti. "Io prima non provavo niente per te" ammette la sudamericana e Daniele prontamente ribatte: “Mentre adesso?”. Oriana, mettendosi finalmente a nudo, ammette che ora qualcosa è cambiato. "Mi sono sentita molto meglio con te", racconta la VIP, spiegando a Daniele di aver iniziato a provare dei sentimenti sinceri nei suoi confronti soltanto col tempo.