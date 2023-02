"GF Vip", le nomination del 6 febbraio

Al "GF Vip" sono cinque i concorrenti in nomination al termine della puntata andata in onda lunedì 6 febbraio. Dopo le nomination, sia segrete che palesi, i vip finiti al televoto sono: Attilio Romita, Sarah Altobello, Antonino Spinalbese, Luca Onestini e Edoardo Donnamaria. Il concorrente meno votato rischierà l'eliminazione insieme a Nikita Pelizon, nominata da Alberto De Pisis in qualità di preferito nell'ultimo televoto.

I vip che, invece, si salvano perché risultano i preferiti degli altri concorrenti sono: Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli, Davide Donadei e Giaele De Donà. Sonia Bruganelli salva dalle nomination Antonella Fiordelisi, mentre Orietta Berti dà l'immunità a Nicole Murgia.