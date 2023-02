"Grande Fratello Vip", Sonia Bruganelli contro Edoardo Donnamaria | Lui disse: "Lavora grazie a Bonolis"

Non è stato gentile Edoardo Donnamaria nei confronti di Sonia Bruganelli. Considerandola responsabile dell'ultima litigata con Antonella, il vippone al "GF Vip" ha dichiarato sul suo conto: "Lei odia me e io odio lei, è bollita, bruciata, controcorrente per forza. Magari facessi quello che fa lei? Eh, sposati Paolo Bonolis". Per queste parole Edoardo è stato chiamato in studio per un confronto con l'opinionista che, in realtà, non sembra essersi offesa e l'avrebbe anche perdonato, ma prima gliene ha dette quattro.

"Non me la sono presa perché sta lì dentro da quattro mesi - ha dichiarato Bruganelli che poi ha aggiunto - l'unica cosa che mi ha un po' lasciato così, è che secondo lui, se una donna ha fatto qualcosa è perché è sposata con un uomo". "Ho l'impressione - ha continuato l'opinionista - che tu abbia un atteggiamento, nella relazione uomo donna, che non è proprio limpido. Hai una rabbia repressa nei confronti della donna di cui ti sei innamorato, perché la gestisci relativamente, allora la aggredisci o ti sottrai. Mi dispiace", conclude.