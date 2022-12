"GF Vip", le nomination del 10 dicembre

Attilio Romita e Charlie Gnocchi sono i due concorrenti in nomination nella puntata del 10 dicembre del "GF Vip". Il concorrente meno votato dal pubblico verrà eliminato nell'appuntamento di lunedì 12 dicembre. Anche per questa puntata il Grande Fratello ha deciso che i concorrenti nominabili sono solo gli uomini della Casa perché in maggioranza rispetto alle donne.

I vipponi hanno votato in maniera palese a differenza delle donne che hanno avuto anche in questa puntata la possibilità di esprimere il proprio voto nel segreto del confessionale. Daniele, salvato al televoto, è immune mentre Charlie, il meno votato, è il primo nominato della serata. Il concorrente preferito della Casa è Luca Onestini. Sonia Bruganelli e Orietta Berti hanno concesso, infine, l'immunità ad Antonino Spinalbese.