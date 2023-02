Nicole Murgia riceve la sorpresa del padre: "Ti amo"

Francesco Murgia entra in Casa per portare conforto alla figlia

"Ti amo papà. Voglio trovare un uomo come te". Nella puntata del "Grande Fratello Vip" di giovedì 9 febbraio Nicole Murgia ha avuto modo di incontrare il papà. "Sei grandiosa, bellissima, ti voglio un bene nell’anima", le sussura il padre. "Non come posso darti un po’ di tranquillità, sei il nostro orgoglio. Mi piace vederti cantare, ballare, ridere, perché questo è quello che sei tu. Sei una persona talmente solare che è un piacere vederti", continua emozionato.



L'attrice, tra le ultime a essere entrate nella Casa del "Grande Fratello Vip", ha raccontato la propria storia personale ad Alfonso Signorini: a 29 anni ha due figli e si è separata dal marito, l'ex calciatore del Milan e Genoa Andrea Bertolacci. Il suo matrimonio è finito dopo nove anni di relazione e da quel momento, la concorrente confida di sentirsi "sbagliata", in quanto ha lasciato il lavoro per la famiglia. "Vorrei essere una donna indipendente e voglio dare tutto ai miei figli", dice a Signorini.