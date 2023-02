La crisi di Antonella Fiordelisi: "Il gruppo è contro di me"

Antonella Fiordelisi sta vivendo un momento di forte cose nella Casa del "Grande Fratello Vip". Negli ultimi giorni la concorrente ha avuto diverse frizioni con i suoi coinquilini e ha iniziato a vivere una difficile fase in cui è rimasta sempre più emarginata dal gruppo. Interrogata sul tema da Alfonso Signorini, l'ex schermitrice ha parlato del suo momento difficile e di come si senta indifesa di fronte al gruppo: "Non sto bene - ha detto in lacrime -. Si tratta di un gruppo che si fa forte perché devono sparlare di me".

Dopo la vicenda di Marco Bellavia Signorini vuole evitare che si ripetano episodi di bullismo o emarginazione, per questo ha chiesto all'influencer se si sentisse bullizzata da un branco. Antonella replica dicendo che non si tratta di bullismo vero e proprio ma che, in qualche modo, il gruppo della Casa cerca di apparire forte contro di lei e che questo non è un atteggiamento rispettoso nei suoi confronti. Di fronte alla sua sofferenza, Signorini prova a darle qualche consiglio: "Se vivi una situazione di forte disagio psicologico, allora non continuare in questo gioco - le ha detto -. Se tu ritieni che ti vogliano portare all'esasperazione facciamo una puntata solo su questo. Se però stai davvero male allora esci dal gioco".