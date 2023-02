"Grande Fratello Vip", lo sconforto di Milena Miconi che scoppia in lacrime

La concorrente scoppia in lacrime e si rifugia in camera da letto, ma alcuni vipponi vedendola provano a strapparle un sorriso. "Mi sono lasciata andare ad alcuni pensieri", spiega l'attrice ed ex modella che inizia a fare i conti con le difficoltà della permanenza nella Casa più spiata d'Italia.

Il sostegno degli altri concorrenti - Dopo essersi "nascosta" in camera da letto, forse per avere un po' di privacy, Milena Miconi viene raggiunta da alcuni "vipponi" che vedendola in lacrime provano a consolarla. Non c'è un motivo specifico per cui la vip si lascia andare a un momento di tristezza, ma gli altri concorrenti le mostrano la loro vicinanza con attenzioni e battute. "Devi pensare solo che manca pochissimo, manco solo... un anno", scherza Edoardo Tavassi alludendo alla durata del programma che va avanti, ormai, da cinque mesi e che finirà ad aprile. "Ti voglio tranquillizzare... non sarà un anno facile", continua con ironia Tavassi mentre Micol Incorvaia aggiunge: "Sappi che se ci sono degli amici quelli... non siamo noi".

Insieme a Edoardo e Micol ci sono anche Giaele, Oriana, Luca, e Ivana, tutti intorno a Milena provano a distrarla con cuscinate e battute. E alla fine ci riescono, la 51enne si sciuga le lacrime e viene invitata ad abbandonare la camera da letto per ragiungere tutti gli altri concorrenti nelle altre zone della casa.