"Grande Fratello Vip", scontro tra Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi

Le due sono "rivali", si contendono le attenzioni di Antonino Spinalbese , anche se la Fiordelisi è ufficialmente impegnata con Edorardo Donnamaria e Giaele è sposata. Bene, dopo la puntata le ragazze non se le mandano a dire e in giardino discutono animatamente tra frecciatine e accuse reciproche di criticarsi alle spalle.

Giaele De Donà passa all'attacco: "Sono stanca di essere accusata di essere falsa, quando lei è la prima a sparlare di tutti gli inquilini della Casa". Dal canto suo Antonella Fiordelisi rimane nella sua posizione e scoppia la lite. Antonella sostiene che Giaele e Micol stiano tutto il tempo a truccarsi oppure a confabulare sotto le coperte: "La maggior parte delle volte sono io al centro delle vostre discussioni".

Giaele si difende: "Ma chi ti credi di essere? Non sei di certo tra i miei pensieri. Le tue sono manie di protagonismo. Durante la mia giornata il mio interesse non è certo quello di parlare male di te. Sei incoerente, sei anzi quella che ci accusa di tramare alle tue spalle quando sei la prima a farlo". Nei giorni scorsi Giaele aveva cercato un chiarimento con Antonella, chiedendole di "non provocarla continuamente" e lei, non contenta, ha continuato a criticarla con Patrizia, accusandola di essere una "ragazza priva di contenuti".

"Io preferisco avere quattro personalità piuttosto che non averne nemmeno una, come voi due - si difende Antonella - siete false uguali". "Non è personalità, è arroganza" le risponde la De donà che la accusa di "mettersi in mezzo ad ogni discussione solamente per stare al centro dell'attenzione". Così l'ex schermitrice tira in ballo l’amore libero e il rapporto di Giaele con il marito: "Probabilmente siete una coppia aperta perché sei insopportabile". La ragazza si infastidisce e le risponde per le rime: "Ma come fa a sopportarti Edoardo. Non mi abbasso al livello di questa conversazione, rimango un diamante", conclude riprendendo le parole dell’amica Taylor Mega.