"Grande Fratello Vip", Edoardo Donnamaria su Antonella Fiordelisi: "Me la riprendo" | Lei: "Non credo"

Al "Grande Fratello Vip" la crisi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ha monopolizzato anche la 38esima puntata del "Grande Fratello Vip". Nella serata di giovedì 2 marzo, la coppia ha avuto modo di parlare dei motivi dietro la loro separazione, a seguito del rapporto sempre più equivoco tra Donnamaria e Nicole Murgia. Tra i due ci sarebbe stata molta complicità, con la "toccatina" di lui al seno della Murgia come goccia che ha fatto traboccare il vaso nel rapporto con Antonella.

Oriana si schiera con Antonella - Dopo quanto accaduto in puntata a nulla sono valsi i tentativi di chiarimento. La novità, rispetto alle ultime settimane, è che anche Oriana Marzoli si è schierata dalla parte di Antonella. Tanto che non si è nemmeno fatta problemi a mettersi il suo gruppo più stretto.

Antonella ed Edoardo, il confronto in studio - Antonella ed Edoardo si ritrovano in studio per parlare degli ultimi fatti insieme ad Alfonso Signorini. Il conduttore chiede al ragazzo se ama ancora Antonella e lui conferma: "Il sentimento c'è perché lei è bellissima - dice -, il problema non sta tanto nel sentimento che è ancora molto forte ma è nel rapporto". E alla domanda di Signorini: "Ci sarà un seguito dopo il Grande Fratello?", risponde: "Me la vado a riprendere". Fiordelisi però non è dello stesso parere: "Non credo", lo punzecchia. Intanto, viene fatta entrare anche Nicole Murgia che ha un duro scontro Fiordelisi prima, e poi chiarisce di non aver mai avuto un interesse reale per Donnamaria.