Clizia Incorvaia al "GF Vip" per la sorella Micol: "Sei fortissima" | Poi accusa Rossetti e Goich: "Rispettate le donne"

Sorpresa per Micol Incorvaia nella Casa del "Grande Fratello Vip": la ragazza ha ricevuto la visita della sorella Clizia: "Sei bellissima e soprattutto fortissima - ha detto l'ex concorrente del programma -, anche di più di quello che pensavo. Stai dimostrando una simpatia incredibile, sei la nostra piccola grande guerriera".





Clizia Incorvaia ha poi voluto affrontare Wilma Goich e Patrizia Rossetti che, durante la settimana, si sono rivolte in maniera poco rispettosa nei confronti della sorella: "Se ringhi sempre hai ciò che ti meriti. Fossi un uomo non la vorrei mai - ha detto -. Non è un bell'esempio per le donne: dovreste rispettarle di più, è così bella la solidarietà femminile. Mi dispiace per voi. Non si prende di mira così una ragazza, non siete legittimate a farlo e vorrei che chiedeste scusa".