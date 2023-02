"Grande Fratello Vip", la compagna di Attilio Romita: "Non gli nego una seconda possibilità"

Durante la sua esperienza nella Casa, Mimma gli aveva fatto sapere di non gradire alcuni suoi atteggiamenti, in particolare quelli un po' troppo affettuosi con Sarah Altobello . Arrivato in studio nella puntata di giovedì 16 febbraio, l'ex mezzobusto ascolta una lettera inviata ad Alfonso Signorini da Mimma: "Deve dimostrarmi di essere l'Attilio di sempre e per riconquistarmi deve scalare una vetta complicata, ma chi sono io per negare una seconda possibilità", scrive la donna.

Il giornalista poi ammette di aver avuto già modo di incontrare la sua compagna: "Era molto provata: è stata offesa, aggredita e alcuni avvocati l'hanno addirittura contattata per farmi querela". "Mimma - continua Romita - è rimasta scossa da dopo l'ingresso di Sarah Altobello, ma non ha mai pensato di lasciarmi fuori di casa". Il suo intervento si chiude con una promessa: "Sono disposto a tutto per riconquistarla e sono quasi convinto che alla fine ce la farò".

Il bigliettino gate - Verso la fine della puntata, Attilio ha avuto una forte discussione con Sarah Altobello. A generarla è stata proprio Mimma che, durante la diretta, ha chiamato Attilio per chiedergli lumi su una frase di Sarah. La concorrente ha rivelato che, prima di lasciare la Casa, Romita le avrebbe lasciato un bigliettino con scritto il suo nome. "Non ho lasciato niente", ha esordito il giornalista. "Te lo faccio vedere - ha replicato Altobello -, è stato un gesto fatto in amicizia". Romita però non sembra averla presa bene e sbotta: "Questa mi vuole rovinare", ha concluso.