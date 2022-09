"GF Vip", Antonino Spinalbese conferma l'interesse per Ginevra Lamborghini | Lei replica: "Sono impegnata"

Sono passate appena due settimane, ma nella Casa del

"Grande Fratello Vip"

Antonino Spinalbese

Ginevra Lamborghini

"Gintonic"

sembrano essere nati già i primi feeling. A finire sotto i riflettori è quello che vedrebbe protagonisti: sui social già sono spuntati i fan della coppia, che è stata ribattezzata i. In effetti, tra i due sembra esserci una certa complicità tanto da aver già dormito insieme un paio di sere.

Durante la quarta puntata di giovedì 29 settembre,

Alfonso Signorini

Spinalbese

Ginevra

non si dice disponibile ad approfondire la conoscenza

ha voluto approfondire la questione con i diretti interessati. Presi in disparte, Antonino e Ginevra hanno parlato del loro parto: "Se non avesse quel cognome sarebbe più facile per me", ha ammessoche ha ammesso di avere un certo interesse per la ragazza., dal canto suo, per il momento: "Con lui mi trovo molto bene - ha detto - è un bravo ragazzo e mi fa molto ridere. Però, poco prima di entrare nella Casa ho conosciuto una persona ma non ho avuto il tempo di godermi questa nuova frequentazione. Se Antonino sta cercando di bussare alla mia porta, è occupata". Eppure, anche i loro coinquilini fanno il tifo per loro e sarebbero pronti a scommettere che saranno loro la prima coppia di questa edizione. Sarà veramente così?