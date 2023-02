"Grande Fratello Vip", Andrea Maestrelli prende le distanze da Giaele De Donà: "Tu sei sposata"

Appoggiato dalla ex Nicole Murgia

Poco dopo, il calciatore decide di riunirsi con alcuni dei suoi amici per commentare il confronto con l’imprenditrice. Maestrelli ribadisce di trovarsi in una situazioni scomoda e di non accettare le provocazioni di Giaele. La sua ex fidanzata Nicole Murgia, che ascolta con attenzione lo sfogo, si complimenta con lui e gli conferma che sta gestendo al meglio la situazione. "Sono d’accordo che tu ti poni il problema, è da ammirare, vuol dire che dai valore alla persona", afferma l’attrice.