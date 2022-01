Valeria Marini parla delle violenze subite: "Ho incontrato uomini che fingevano di amarmi"

"Purtroppo ci sono cose che io non sono mai riuscita a superare e le ho mascherate buttandomi sul lavoro". Nel corso del trentatreesimo appuntamento con il "Grande Fratello Vip", Valeria Marini ha raccontato il suo complicato rapporto con l'amore. In alcuni casi, la showgirl ha vissuto anche momenti molto difficili, in cui ha subito violenze: "Ero molto giovane, avevo 17 anni. Lui era più grande, ne aveva circa 30", ha detto ad Alfonso Signorini.

"Nella mia vita ho sempre incontrato persone che facevano finta di amarmi e invece c'era solo voglia di sovrastarmi. È stata la mia mamma che mi ha portata via". Marini ha poi aggiunto di aver sempre trovato uomini sbagliati: "Sembravano innamoratissimi di me e alla fine diventavano aggressivi. Ultimamente però ho imparato a difendermi". Anche le altre storie importanti della sua vita, da Vittorio Cecchi Gori all'ex marito Giovanni Cottone, sono naufragate: "È sparito il giorno dopo il matrimonio, è stato annullato dalla Sacra Rota". Le brutte esperienze l'hanno però rafforzata e, nonostante tutto, Valeria crede ancora nel vero amore: "Ci sono persone che ti sanno amare veramente e che ti sanno rispettare".