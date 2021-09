Sophie Codegoni: "Il compagno di mia madre era un violento, ho avuto paura degli uomini"

"Cercavamo di toglierlo, ma lui era più forte di tutti noi, ho vissuto venti minuti in cui non riuscivo a fare niente e ho avuto molta paura". Al "Grande Fratello Vip" l'ex tronista di "Uomini e Donne", Sophie Codegoni, racconta la violenza subita dalla madre, picchiata dal compagno della madre: "Dopo questo episodio ero un ghiaccio - ha raccontato la ragazza - ora mi sto sciogliendo"

"Questo episodio è accaduto due mesi prima che andassi a Uomini e Donne - ha spiegato - per questo quando iniziai il mio percorso avevo detto di avere paura degli uomini. Sicuramente, dietro quei quattrocento ragazzi respinti c'è questo motivo". Poi Sophie ha ricevuto una sorpresa: la possibilità di incontrare la madre, che l'ha rincuorata e spinta ad aprirsi all'amore: "Lasciati andare - ha spiegato la signora Valeria - apri il tuo cuore perché gli uomini non sono quello che hai visto tu con la tua mamma. Io ci sarò sempre, non devi vivere nel mio riflesso. Sono stata sfortunata sì, ma io credo ancora all'amore".