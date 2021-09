Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, il duro confronto: "Come c***o ti permetti di parlare di me così?"

Duro scontro nella Casa del "Grande Fratello Vip", tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge: i due ex, nella puntata del 24 settembre, hanno avuto modo di avere un nuovo confronto sulla fine della loro relazioni. Dopo aver visto un video in cui Antinolfi confidava a Sophie Codegoni: "Si è fatta sco***e più volte", Soleil ha sbottato: "Come ti permetti di parlare di me in questo modo?"

Gianmaria, inoltre, in un'altra occasione ha raccontato a Miriana Trevisan che il padre di Soleil gli avrebbe detto di non voler condividere con lei neppure tre giorni nella stessa casa. Parole che hanno inevitabilmente ferito Soleil: "Sai quanto soffro la lontananza dai miei genitori - ha concluso in lacrime l'influencer -, L’hai usata per farmi del male. Non ti insulto perché non voglio abbassarmi al tuo livello".