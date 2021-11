Miriana Trevisan in lacrime dopo il perdono di Katia Ricciarelli: "Lei è il mio tallone d'Achille"

"È il mio tallone di Achille". Sono le parole sussurrate tra le lacrime di Miriana Trevisan dopo la pace nella Casa del "Grande Fratello Vip" con Katia Ricciarelli.

Dopo le nomination della scorsa puntata, c'è stato uno scontro acceso tra le due concorrenti dovuto alla nomination di Miriana nei confronti della cantante: "Mi sono sentita tradita perché da quindici giorni avevamo ripreso un rapporto - dice Katia -. Avevamo legato molto, tutti lo avevano riconosciuto. Lei veniva nella mia stanza, passavamo parecchio tempo insieme. Un'ora dopo è arrivata la nomination, non ho capito perché. Per la vendetta? Di cosa vuol dire vendicarsi?". "Vendetta è stato un gioco di parole", replica Miriana, giustificando le motivazioni della sua scelta.

"A me dava fastidio il modo in cui hai trattato sempre Nicola - ha proseguito Ricciarelli -. Anche io ho avuto dei fidanzati ma non li ho mai presi a pesci in faccia. Poi ti ho chiesto scusa perché ho visto che in te c’era del sentimento nei miei confronti. Dopo quindici giorni di amore tra di noi mi hai votata". Dopo il confronto, però, tra le due concorrenti è tornata la serenità: "Lei è il mio tallone d'Achille, reagisco così perché a lei tengo tanto".