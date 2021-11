Delia Duran nella Casa per chiarire con Alex Belli: "Ho sofferto tanto" | Soleil la rassicura: "Il suo cuore è tuo"

Delia Duran è entrata nella Casa del "Grande Fratello Vip" per incontrare il marito Alex Belli: nelle ultime settimane, infatti, l'amicizia tra l'attore e Soleil Sorge si è fatta ancor più intima, nonostante le continue smentite tra i due.

Motivo per cui Delia ha deciso di affrontare una quarantena di sette giorni per parlare faccia a faccia con Belli all'interno della Casa: "Soffro e ho sofferto tanto per tutto quello che si è detto fuori da qui su di voi - ha iniziato Delia, con Alex bloccato dal "freeze" - per te forse non è così, ma devi sapere che voi siete sotto una grande lente d'ingrandimento. Sono stata la prima a invitarti a fare questa esperienza per dimostrare a tutti l'artista che sei, però capisci che alcune cose sono troppo? Io sono qui perché voglio che tu mi spieghi il perché di questi comportanti".

Una volta sfreezzato, Alex è corso dalla compagna per abbracciarla, ripetendole ancora una volta di non avere paura della loro amicizia: "Io amo solo te, con Soleil non c’è nulla, fidati! - dice Belli - la nostra è solo amicizia". La tensione tra i due si scioglie subito dopo con un bacio appassionato. A quel punto, entra in Casa anche Soleil che prova a rassicurare Delia dopo gli scontri avuti con lei nelle scorse settimane: "Non devi aver paura - ha detto l'influencer - il suo cuore è soltanto tuo".