"GF Vip", Lorenzo Amoruso rimprovera Soleil: "Le parole hanno un peso, hai detto cose cattive"

"Hai detto delle cose che sinceramente sono cattive". Lorenzo Amoruso non usa mezzi termini per commentare gli attacchi che Soleil Sorge ha rivolto a Gianmaria Antinolfi durante la ventesima puntata del "Grande Fratello Vip".

"Il mio mestiere è fare l'osservatore, propongo dei calciatori alle società - ha spiegato il compagno di Manila Nazzaro - Ammetto che non ti conoscevo prima del reality, ma ti ho studiata tanto e ho notato questa tua maniera di dire le cose in cui mi rivedo molto. Però ci sono modi e tempi per dire le cose e chi vive sui social, oppure nella Casa del Grande Fratello, ha un messaggio importante perché viene raccolto da tantissime persone".

La concorrente ha quindi fatto un passo indietro, spiegando come il suo messaggio in merito all'umiltà fosse stato mal interpretato. E dalla sua parte si schiera anche l'opinionista Sonia Bruganelli.