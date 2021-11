"GF Vip", Manuel Bortuzzo riceve la sorpresa dell'amico Alex: "Sei arrivato al momento giusto"

La ventunesima puntata del "Grande Fratello Vip" regala emozioni particolarmente intense per Manuel Bortuzzo, che ha potuto rivedere Alex, uno dei suoi più cari amici, per ricevere sostegno e continuare la sua esperienza nel reality con maggiore energia.

"Sei venuto qui con una missione, ma ultimamente l'hai accantonata - ha esordito il giovane - Capisco che sia complicato, perché hai anche tu le debolezze, ma so quanto sei forte".

Mentre Manuel ha trattenuto a fatica le lacrime, Alex ha proseguito: "Fuori ti amano tutti, ti vogliamo vedere con il sorriso. Non mollare perché il Manuel che conoscono io non ha mollato in situazioni molto più difficili".

"Sei arrivato al momento giusto", commenta il concorrente del reality prima di ricongiungersi con gli altri concorrenti.