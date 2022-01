Matrimonio Gate, Enzo Paolo Turchi smentisce Nathaly Caldonazzo: "Non ti ho mai telefonato"

Enzo Paolo Turchi torna nella Casa del "Grande Fratello Vip" per chiarire sul caso dell'invito a Nathaly Caldonazzo alle seconde nozze con Carmen Russo. Secondo l'ex volto del Bagaglino, sarebbe stato proprio il ballerino a invitarla alla cerimonia tenutasi a Roma nel 2015. Un episodio che non risultava a Carmen Russo tanto da far nascere tra le due un aspro confronto che si è trascinato per giorni.

Il coreografo, con tanto di prove, ha messo la parola fine a questa storia che ha fatto soffrire la figlia Maria: "Io non ti ho mai telefonato, neanche prima che entrassi nella Casa - ha spiegato mostrando il telefonino - Ti ho mandato solo una foto chiedendo di sostenere Carmen. Mi hai mandato un messaggio in cui mi dicevi che saresti entrata anche tu". E sulle nozze d'argento del 2015 spiega: "Abbiamo mandato a tutti l'invito del nostro matrimonio, anche a te. Mi avrebbe fatto piacere che fossi venuta". La showgirl ha precisato il proprio punto di vista: "Forse del matrimonio mi è arrivato un invito. Ci sono stati dei vocali, non mi sognata la tua voce", ha concluso prima di abbracciare Carmen in segno di armistizio.