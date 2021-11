Manuel Bortuzzo risponde alle parole di Alex Belli: "Non mi sono sentito offeso"

"Ci sono due possibilità. Quella personale è che Alex non mi offenderà mai, gli ho detto io che voglio essere il primo a scherzare per portare normalità. La seconda, ovvero ciò che possono percepire le persone sentendo una frase senza contesto. Loro potrebbero sentirsi offese".

Durante la puntata di venerdì 5 novembre del "Grande Fratello Vip", Manuel Bortuzzo prova a fare chiarezza su una battuta di Alex Belli rimbalzata sui social durante i giorni scorsi, evidenziando come la frase in questione sia stata interpretata in maniera troppo negativa.

Rivivendo la clip di quanto accaduto, l'attore ha voluto comunque fare un passo indietro: "Una frase così decontestualizzata era sbagliata, chiedo scusa per questo".