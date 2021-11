Lorenzo Amoruso entra nella Casa del "GF Vip" per una sorpresa a Manila Nazzaro: "Sei la mia anima gemella"

Nella puntata del "Grande Fratello Vip" di lunedì 8 novembre Lorenzo Amoruso è entrato nella Casa per abbracciare la sua compagna Manila Nazzaro. Dopo aver sostenuto i 7 giorni di quarantena previsti per il protocollo Covid, l'ex calciatore ha varcato la porta rossa: "Buonasera a tutti, che bello vedervi qua. Amore mio, quanto sei bella. Sei una compagna eccezionale, abbiamo affrontato tantissime difficoltà - ha esordito Amoruso -. Io non metto mai limite alla divina provvidenza, ti amo e non smetterò mai. Credo che tutti abbiano un'anima gemella: mi dirai che è difficile trovarla tra otto miliardi di persone, ma io sono stato fortunato. Ti amo, e sarò sempre al tuo fianco: ti amo da impazzire".

Manila, dopo essere stata "sfreezata" non ha perso tempo per riabbracciare il suo compagno: "Non ci credo che mi hai fatto questo regalo, sei il mio tutto, ti amo da morire", ha detto tra le lacrime l'ex Miss Italia.