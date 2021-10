Il videomessaggio del papà per Davide Silvestri: "Contento dell'uomo che sei diventato"

"Sono contento dell'uomo che sei diventato, metti in atto i valori che ti ho insegnato e con i quali abbiamo superato tanti momenti difficili: umiltà, lealtà e sincerità". Sono queste le parole contenute nel videomessaggio che il papà di Davide Silvestri ha recapitato al figlio durante la tredicesima puntata del "Grande Fratello Vip", quando l'attore ha ripercorso alcune tappe della sua vita e della sua carriera.

"Ci stiamo divertendo a guardarti in televisione - ha aggiunto l'uomo - Dopo il successo che hai avuto all'inizio della tua carriera non ti sei spaventato, non ti sei vergognato a venire a lavorare con me, a sporcarti le mani. Sono orgoglioso di te. Ti voglio bene, anche se non te lo dico, e so che me ne vuoi, anche se non me lo dici. Ma i fatti parlano chiaro".

Daniele si è anche commosso ricordando il momento in cui ha accantonato il mondo dello spettacolo per ritrovare se stesso: "Quando ho fatto l'operaio è stato uno dei periodi più belli della mia vita, è stato il momento in cui ho capito come volevo cambiare la mia vita".