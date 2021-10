"GF Vip", nuovo scontro tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo

Nuovo faccia a faccia tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo, che dopo la lite della dodicesima puntata del "Grande Fratello Vip", nata al momento delle nomination, sono invitate a un chiarimento che però non arriva, lasciando le due concorrenti del reality ferme sulle proprie posizioni.

"Ti sei messa accanto a Carmer Russo e l'hai sostenuta, a voler dimostrare che lei non avrebbe potuto dire nulla di cattivo - commenta la Ricciarelli, tornando sulle recenti vicende che le hanno viste protagoniste.

Immediata la replica della cantante, invitata dalle opinioniste in studio a mostrare ogni lato del suo carattere: "Ci sono tante piccole cose che non ci piacciono, ma non è che possiamo sempre stare a sottolineare ogni imperfezione e ogni errore".