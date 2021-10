Il "dramma" della Cipriani al "Gf Vip": sbaglia la tinta ed entra nel panico

Momenti di panico per Francesca Cipriani al "Grande Fratello Vip" . La prorompente showigirl ha cercato di vitalizzare il suo colore di capelli, ma il risultato è stato disastroso. In preda all'angoscia è quindi corsa disperata dalle compagne di avventura per cercare una soluzione. "Sembro una pannocchia”, ha ammesso sconsolata ad Alex che era accorso perché allarmato dalle urla.

Vicino a lei Jo Squillo cerca di tranquillizzarla, tentando di capire se uno scurente possa bastare per coprire la macchia di colore che si è formata proprio sulla radice dei capelli. Ormai Francesca, però, è nel pallone e nemmeno le parole dell'amico Giucas Casella riescono a rassicurarla. "Ti addolcisce di più" le confida l'illusionista, ma la Cipriani non ci crede.

Chiamate alle "armi", tutte le donne si spostano in zona beauty con spazzole e consigli di bellezza. Jo e Carmen tentano intanto di far distrarre la ragazza in lacrime, dicendole che magari la soluzione che troveranno le piacerà di più rispetto a come erano prima i suoi capelli. Riusciranno nell'impresa o la vedremo in onda con una parrucca?

