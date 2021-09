"Grande Fratello Vip", Alex Belli e il desiderio di un figlio: "Lo aspetto da anni"

“Sono anni che sento il desiderio di avere dei figli, è l'unica cosa per cui non sono ancora completo come uomo". Alex Belli si mette a nudo e durante la terza puntata del "Grande Fratello Vip 6" parla del sogno di diventare padre e della difficoltà nel realizzarlo.

"Ho passato sulla mia pelle e su quella della compagna che avevo prima il dolore della speranza di avere un figlio e poi di non averlo più. L’ho passato per due volte", racconta con gli occhi lucidi. "È un dolore che ti lacera il cuore. L’inseminazione non è una passeggiata".

Nonostante questo, anche con la nuova moglie Delia Duran, il desiderio di un figlio è più vivo che mai: "Non penso che questa cosa possa minare il mio rapporto con Delia, allo stesso tempo noi la vogliamo tanto".