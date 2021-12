"Grande Fratello Vip 6", Soleil e Alex nel loop: una lettera riapre le discussioni

Dopo l'ultima puntata nella Casa del " Grande Fratello Vip " riprendono le discussioni tra Alex e Soleil . A riaccendere la scintilla è una lettera scritta dall'attore per la ragazza e che lei non prende bene. Soleil non comprende soprattutto perché Alex le dica che se dovesse tornare Delia lui uscirebbe per andare via con lei e perché voglia allontanarsi: "Che ci sia amore tra di noi è un dato di fatto" conclude.

Il tira e molla tra i due sta diventando estenuante, soprattutto per Soleil che non comprende certe uscite di Alex che sembrano contraddire i passi avanti avvenuti nei giorni scorsi tra loro due. L'attore ha deciso di scriverle una lettera perché lei potesse capirci qualcosa in più, ma non pare aver funzionato granché. Anzi.



Alex inizia il suo discorso spiegando che "se dovesse tornare Delia, probabilmente io non la lascerei andare via da sola". Un'ipotesi della quale ha messo a conoscenza anche Katia. Soleil non riesce a capire il suo ragionamento: da una parte Alex sembra volersi allontanare, dall'altra è sempre invischiato nella loro storia: "Cosa ti porta a ritornare nel loop?" le chiede lei, e lui risponde lapidario con "Sei tu". Nella testa di Alex dentro la Casa è impossibile per lui staccarsi da Soleil, l'unico modo per stare lontano da lei sarebbe proprio uscire e andare via con Delia. Soleil cerca di fargli capire che in realtà, se la sua volontà è quella di allontanarsi da lei a tutti i costi, è disposta ad aiutarlo malgrado ormai stenti a comprenderlo: "Che ci sia amore tra di noi, è un dato di fatto".

La conversazione tra i due va avanti a lungo e Alex afferma che non vorrebbe mai far star male le persone che ama. Un'affermazione che in questo caso riguarda sia Delia sia Soleil. Cosa in questo caso piuttosto difficile. L'attore è consapevole che gli sviluppi della loro relazione potrebbero portare a esiti poco piacevoli. Lui sostiene di avere le idee chiare su come poter gestire questa situazione, Soleil ha ancora numerosi dubbi su di lui e non riesce a comprendere le ragioni che lo hanno spinto a palesare la sua crisi attuale.