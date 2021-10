"GF Vip", le nomination della puntata

Samy, Amedeo e Nicola sono i nominati della puntata del 4 ottobre del "Grande Fratello Vip". Il "vippone" meno votato sarà eliminato definitivamente durante la puntata di venerdì. "Non me l'aspettavo", dichiara Amedeo che però assicura di non esserci rimasto male. Non può dire lo stesso Nicola che, invece, ammette di esserci rimasto un po' male perché vorrebbe restare in Casa.

Il preferito della puntata è invece Davide, il più votato dal pubblico. L'attore non è solo salvo, ma anche immune e inoltre è lui che "condanna" Samy al prossimo televoto e quindi al rischio eliminazione.