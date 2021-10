"GF Vip", Ainett Stephens ricorda la mamma e la sorella scomparse: "Uccise e bruciate"

È un racconto lucido, ma pieno di dolore quello di Ainett Stephens quando ricorda la mamma e la sorella scomparse. Al "Grande Fratello Vip", la modella e showgirl si lascia andare ad alcune confidenze e racconta di aver perso improvvisamente due persone molto importanti della sua famiglia. "Da un giorno all'altro non abbiamo saputo più nulla di loro, molto probabilmente sono state uccise e bruciate", dichiara Ainett che spiega che la madre e la sorella che vivevano in Venezuela si erano allontanate da casa per un breve viaggio di lavoro ai Caraibi: "Erano andate a comprare dei prodotti per capelli per poi rivenderli".

"Mi sono dovuta rimboccare le maniche, non c'era tempo per piangere - aggiunge Ainett - abbiamo dovuto vendere la casa in Venezuela e i miei fratelli sono rimasti in strada. Per questo motivo - fa sapere la modella - ho deciso di accoglierli in Italia, noi siamo otto". Ainett riceve poi una sorpresa davvero gradita. "Abbiamo deciso di farti una carezza", annuncia Alfonso Signorini che poi invita la modella a dirigersi nel giardino della Casa. Lì la showgirl incontra sua sorella, tra l'altro in dolce attesa. "Siamo molto orgogliosi di te, continua a fare i tuoi balletti", dice la sorella di Ainett che, infine, fa sapere: "Per noi è stata come una mamma, le dobbiamo tanto".