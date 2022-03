"GF Vip", le nomination della puntata del 7 marzo

Al termine di una puntata segnata da chiarimenti, confessioni, televoti flash ed eliminazioni, il quarantasettesimo appuntamento del "Grande Fratello Vip" vede in nomination Manila e Barù.

La serata si è aperta con il chiarimento tra Lulù e Davide, reduci da un acceso diverbio sotto l'occhio vigile di Alfonso Signorini. Poco dopo, lo stesso conduttore riaccoglie Alex Belli, pronto a un nuovo faccia a faccia con Soleil Sorge. L'influencer respinge con forza l'accusa di gelosia e chiude in maniera definitiva il rapporto di amicizia con l'attore.

Nel frattempo arriva il primo verdetto della serata, che interrompe l'esperienza di Miriana Trevisan nella Casa. Il televoto flash diventa invece decisivo, seppur in due modi totalmente opposti, per Davide e Soleil: il primo si aggiudica un posto in finale, mentre l'influencer è ufficialmente eliminata dal reality.

Al termine delle nomination, i più votati dai concorrenti sono Barù e Manila, che affidano al pubblico, attraverso il televoto, la loro permanenza nella Casa: chi sarà salvato? Per conoscere l'esito, bisognerà attendere la puntata di giovedì 10 marzo.