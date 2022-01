"GF Vip", la sorpresa di Kevin per Manuel Bortuzzo: "Orgoglioso di essere tuo fratello"

Tempo di piacevoli sorprese per Manuel Bortuzzo, che durante la puntata del "Grande Fratello Vip" in onda venerdì 7 gennaio ha potuto rivedere il fratello Kevin per un incontro che ha messo in luce il meraviglioso rapporto che li lega.

"Hai avuto la forza di venire qua dentro e di dimostrare quanto tu sia una persona sensibile, dolce, con un cuore enorme e io sono orgoglioso di essere tuo fratello - ha esordito il ragazzo, visibilmente commosso - So che sarai sempre al mio fianco e io sarò al tuo".

Immediata la replica di Manuel, che ha messo in luce le tante doti del più giovane di una famiglia fatta di poche parole, ma di tanta comprensione e gesti semplici che riempiono la quotidianità.