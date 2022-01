"GF Vip", Alfonso Signorini richiama all'ordine i concorrenti: "Oltrepassato il limite"

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" il nuovo anno si è aperto tra tensioni, litigi e attacchi personali piuttosto duri, al punto da costringere Alfonso Signorini a richiamare all'ordine tutti i concorrenti. Durante la puntata in onda venerdì 7 gennaio, il conduttore è tornato sulle pesanti accuse che alcuni inquilini si sono rivolte, senza curarsi di rispetto e galanteria.

"Vi chiediamo di mantenere un limite fatto di buon senso, anche e soprattutto per il pubblico che ci segue - Ha esordito Signorini, che per l'occasione ha voluto raggiungere i vipponi nel giardino della Casa - In questi giorni abbiamo sentito espressioni inaccettabili: le parole e i toni aggressivi e offensivi che avete usato non fanno onore né a voi, che li avete pronunciati, né a noi, che li abbiamo mandati in onda. È impossibile tollerare la vostra incapacità di ascoltare il vostro interlocutore. Il limite è stato decisamente oltrepassato".

Un lungo discorso che ha portato alle immediate scuse di Katia Ricciarelli e Lulù Selassié, tra le principali protagoniste dei recenti scontri, ma che ha ovviamente riguardato anche altri concorrenti che nelle divisioni interne hanno preso posizione provocando una rumorosa spaccatura.