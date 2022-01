"GF Vip", la sorpresa di Biagio per Miriana Trevisan: "Cupido mi ha colpito"

Tempo di romantiche sorprese nella Casa del "Grande Fratello Vip", che durante la trentanovesima puntata ha regalato a Miriana Trevisan la gioia di poter riabbracciare il suo Biagio D'Anelli, incontrato proprio durante il reality.

"In un primo momento ho sbagliato, cercando di trarre delle conclusioni su una persona che non conoscevo, ma Cupido già dal decimo giorno mi ha colpito - prosegue Biagio - L'amore ha tante sfaccettature, come l'amore libero. Ma io sono tradizionalista e voglio solo te".

Parole accompagnate da lunghi baci e abbracci, possibili grazie alla quarantena a cui l'ex concorrente si è sottoposto per poter fare la sorpresa alla showgirl.