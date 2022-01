Gianmaria Antinolfi abbandona il "GF Vip": "Ho delle scadenze che non posso rimandare"

Durante la trentanovesima puntata, in onda lunedì 31 gennaio, il "Grande Fratello Vip" perde uno dei suoi concorrenti più amati di questa edizione, Gianmaria Antinolfi. "Ci siamo presi tutto il tempo possibile e questa decisione non è dipesa da me - spiega l'imprenditore prima di salutare definitivamente gli altri concorrenti ancora in gara - Ci eravamo dati una scadenza ed era il 13 dicembre. Avevo preso degli impegni a partire da gennaio, siamo riusciti a spostarli un pochino, però adesso non posso più rimandare ancora".

Varcata la porta rossa, Gianmaria ha ricevuto l'abbraccio della sua famiglia e in particolar modo del fratello Francesco, che si è detto orgoglioso per il percorso compiuto nella Casa.