"GF Vip", la sorpresa del papà per Davide Silvestri: "Sei diventato un uomo umile e generoso"

Serata di emozioni forti per Davide Silvestri, che ha ricevuto la carica del padre per poter proseguire al meglio la sua avventura nella Casa del "Grande Fratello Vip". Come raccontato durante la trentasettesima puntata del reality, in onda lunedì 24 gennaio, l'attore ha sempre vissuto un rapporto molto intenso con il papà, fino alle difficoltà provocate dalla malattia alla vista.

"L'ho visto sempre attivo, mi ha sempre dato tantissimo e vederlo in quel modo mi ha fatto arrabbiare più di ogni altra cosa", racconta spiegando di essersi allontanato e di non aver mai mostrato troppo affetto.

Ma è lo stesso papà Andrea a farlo ricredere con parole piene di grande affetto: "Mi sei stato molto vicino, molto più di quanto pensi. Sono molto orgoglioso di te e del percorso che stai facendo. Mi piace che sei diventato un uomo umile, generoso e molto educato".