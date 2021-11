"GF Vip", in nomination Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Miriana Trevisan

Sono Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Miriana Trevisan i nominati della diciassettesima puntata del "Grande Fratello Vip".

Il primo a finire in nomination è stato proprio Antinolfi, mandato direttamente al televoto da Soleil che è risultata la preferita del pubblico. Sono immuni invece immuni Aldo Montano, le Princess, Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. A questi nomi si aggiunge quello di Alex scelto dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Gianmaria che nomina Davide, mentre Carmen fa il nome di Nicola, così come Davide. Anche Sophie nomina Nicola e lo stesso fa Giucas. Una sorta di plebiscito si scaglia contro Pisu, che viene votato anche da Francesca. Nicola e Miriana, invece, si nominano a vicenda. Nelle nomination segrete Aldo fa il nome di Davide. Alex sceglie Miriana, così come Soleil. Le princess, Katia, Carmen e Manila votano in blocco Nicola. Il meno votato tra Gianmaria, Miriana e Nicola sarà eliminato nella puntata di venerdì 12 novembre.