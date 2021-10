"GF Vip", Giucas Casella e l'omosessualità: "Non bisogna reprimersi, amore è libertà"

"Non ho vissuto delle storie importanti con altri uomini, ma ho avuto delle esperienze e degli incontri occasionali: ne ho parlato in casa perché non bisogna reprimere nulla, bisogna fare quello che si sente di fare". Giucas Casella stupisce tutti e al "Grande Fratello Vip" racconta di aver avuto in passato, quando era un ragazzo, alcune esperienze omosessuali.

L'illusionista aveva già condiviso queste confidenze con alcuni coinquilini della casa. "Non c'è nulla di strano, è normale: l'amore è libertà, viviamola in tutti i modi", dice infine Giucas rivolgendosi a tutto il pubblico del reality.